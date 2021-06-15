Зеленский и Линде обсудили ситуацию на Востоке и у границ Украины, а также пути укрепления безопасности в Черноморском регионе.

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Кроме того, что Линде является главой ОБСЕ, она занимает должность руководительницы МИД Швеции. Именно поэтому Зеленский поблагодарил политика за внимание, которое страна уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент подчеркнул важность мониторинга ситуации, который ОБСЕ проводит на временно неподконтрольной части российско-украинской границы и на оккупированном Крыму.

Зеленский также отметил, что свою работу должна восстановить Трехсторонняя контактная группа.

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