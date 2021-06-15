Зеленський і Лінде обговорили ситуацію на Сході та біля кордонів України, а також шляхи зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.
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Окрім того, що Лінде є главою ОБСЄ, вона обіймає посаду очільниці МЗС Швеції. Саме тому Зеленський подякував політикині за увагу, яку країна приділяє питанню відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Президент наголосив на важливості моніторингу ситуації, який ОБСЄ проводить на тимчасово непідконтрольній частині українсько-російського кордону та окупованому Криму.
Зеленський також зауважив, що свою роботу має відновити Тристороння контактна група.
Тристороння контактна група: останні новини
- Леонід Кравчук заявив, що місце перемовин ТКГ необхідно перенести з Мінська. Це дозволить змінити формат переговорів. Вони могли б відбуватися на рівні посадовців.
- Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що українська сторона регулярно подає список людей для обміну полоненими. Росія начебто теж робить це. Водночас більшість людей у її списку є фейковими.