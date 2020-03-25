ТКГ проведет переговоры онлайн: о чем будут говорить
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет встречу онлайн с помощью видеоконференции.
Формат встречи пришлось изменить из-за распространения пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.
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На повестке дня Трехсторонней контактной группы стоят вопросы:
- разведение сил и средств;
- прекращение огня на Донбассе;
- доступ международных организаций в неподконтрольные правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Он добавил, что подгруппы работают с 24 марта и продолжат работу до 26 марта включительно.
По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины,
– сказал Резников.
Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины. Возглавляет украинскую делегацию второй президент Леонид Кучма.
Итоги работы ТКГ в 2019 году: главное
- удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
- уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
- стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
- восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская;
- начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
- обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.