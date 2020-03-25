13:14
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      ТКГ проведет переговоры онлайн: о чем будут говорить

      - Читати новину українською

      Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет встречу онлайн с помощью видеоконференции.

      Формат встречи пришлось изменить из-за распространения пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

      К теме ТКГ проведет переговоры в видеоформате из-за коронавируса

      На повестке дня Трехсторонней контактной группы стоят вопросы:

      • разведение сил и средств;
      • прекращение огня на Донбассе;
      • доступ международных организаций в неподконтрольные правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

      Он добавил, что подгруппы работают с 24 марта и продолжат работу до 26 марта включительно.

      По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины,
      – сказал Резников.

      Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины. Возглавляет украинскую делегацию второй президент Леонид Кучма.

      Итоги работы ТКГ в 2019 году: главное

      • удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
      • уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
      • стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
      • восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская;
      • начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
      • обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. 
      Официально: в Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Минск ОБСЕ Алексей Резников Леонид Кучма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
      Олександр Бевза
      сегодня , 12:00 Коронавирусный срез для власти. Украинцы снова сами в этой борьбе?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 10:03 Мы слишком поздно вспомнили о медиках
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук