ТКГ проведет переговоры онлайн: о чем будут говорить

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет встречу онлайн с помощью видеоконференции.

Формат встречи пришлось изменить из-за распространения пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

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На повестке дня Трехсторонней контактной группы стоят вопросы:

разведение сил и средств;

прекращение огня на Донбассе;

доступ международных организаций в неподконтрольные правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что подгруппы работают с 24 марта и продолжат работу до 26 марта включительно.

По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины,

– сказал Резников.

Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины. Возглавляет украинскую делегацию второй президент Леонид Кучма.

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