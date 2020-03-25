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      ТКГ проведе переговори онлайн: про що говоритимуть

      - Читать новость на русском
      ТКГ проведе переговори онлайн / unsplash.com

      Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе зустріч онлайн за допомогою відео конференції.

      Формат зустрічі довелося змінити через поширення пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

      До теми ТКГ проведе переговори у відеоформаті через коронавірус

      На порядку денному Тристоронньої контактної групи стоять питання:

      • розведення сил і засобів;
      • припинення вогню на Донбасі;
      • доступ міжнародних організацій у непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької і Луганської областей.

      Він додав, що підгрупи працюють з 24 березня і продовжать роботу до 26 березня включно.

      За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України,
      – сказав Резніков.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Сході України. Очолює українську делегацію другий президент Леонід Кучма.

      Підсумки роботи ТКГ у 2019 році: головне

      • вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
      • зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
      • сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
      • відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
      • розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
      • забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Мінськ ОБСЄ Олексій Резніков Леонід Кучма
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