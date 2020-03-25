ТКГ проведе переговори онлайн: про що говоритимуть
Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе зустріч онлайн за допомогою відео конференції.
Формат зустрічі довелося змінити через поширення пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.
До теми ТКГ проведе переговори у відеоформаті через коронавірус
На порядку денному Тристоронньої контактної групи стоять питання:
- розведення сил і засобів;
- припинення вогню на Донбасі;
- доступ міжнародних організацій у непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької і Луганської областей.
Він додав, що підгрупи працюють з 24 березня і продовжать роботу до 26 березня включно.
За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України,
– сказав Резніков.
Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Сході України. Очолює українську делегацію другий президент Леонід Кучма.
Підсумки роботи ТКГ у 2019 році: головне
- вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
- зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
- сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
- відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
- розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
- забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.