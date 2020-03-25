ТКГ проведе переговори онлайн: про що говоритимуть

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе зустріч онлайн за допомогою відео конференції.

Формат зустрічі довелося змінити через поширення пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

До теми ТКГ проведе переговори у відеоформаті через коронавірус

На порядку денному Тристоронньої контактної групи стоять питання:

розведення сил і засобів;

припинення вогню на Донбасі;

доступ міжнародних організацій у непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької і Луганської областей.

Він додав, що підгрупи працюють з 24 березня і продовжать роботу до 26 березня включно.

За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України,

– сказав Резніков.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Сході України. Очолює українську делегацію другий президент Леонід Кучма.

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