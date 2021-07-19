Точка не поставлена, – Санду о похищении Чауса
Источник:"Коммерсантъ"
Майя Санду прокомментировала ситуацию относительно похищения украинского экс-судьи Николая Чауса. Она заверила, что точка в этой истории еще не поставлена.
Добавила также, что будут поднимать этот вопрос в переговорах с Украиной. Об этом президент Молдовы рассказала в интервью.
К теме Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса
Санду заверила, что над делом относительно Чауса работают
Президент Молдовы ответила на вопрос, поставлена ли точка в истории с похищением Чауса.
Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной,
– заявила Санду.
Она добавила, что имеют и другие "серьезные вопросы с Украиной". В частности назвала вопросы Днестра и региональной безопасности.
Президент заверила, что им "очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть".
Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко
- Николай Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева. В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов.
- На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов. Впоследствии он сбежал в Молдову.
- В апреле 2021 года появилась информация, что бывшего судью якобы похитили.
- В мае Николай Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что похищение произошло гораздо раньше. Якобы это случилось в 2016 году.
- В конце июня в Молдове депутаты-социалисты обвинили президента Майю Санду в якобы причастности к похищению экс-судьи Николая Чауса. Политик заявила, что "слышала эту ложь неоднократно" и будет обращаться в суд.