Точка не поставлена, – Санду о похищении Чауса

Майя Санду прокомментировала ситуацию относительно похищения украинского экс-судьи Николая Чауса. Она заверила, что точка в этой истории еще не поставлена.

Добавила также, что будут поднимать этот вопрос в переговорах с Украиной. Об этом президент Молдовы рассказала в интервью.

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Президент Молдовы ответила на вопрос, поставлена ли точка в истории с похищением Чауса.

Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной,

– заявила Санду.

Она добавила, что имеют и другие "серьезные вопросы с Украиной". В частности назвала вопросы Днестра и региональной безопасности.

Президент заверила, что им "очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть".

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