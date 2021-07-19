Додала також, що порушуватимуть це питання у перемовинах з Україною. Про це президентка Молдови розповіла у інтерв'ю.

До теми Депутати звинуватили Санду у викраденні Чауса

Санду запевнила, що над справою щодо Чауса працюють

Президентка Молдови відповіла на питання, чи крапку в історії з викраденням Чауса поставлено.

Крапку не поставлено, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною,
– заявила Санду.

Вона додала, що мають й інші "серйозні питання з Україною". Зокрема назвала питання Дністра та регіональної безпеки.

Президентка запевнила, що їм "дуже важливі добрі відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є".

Справа екссудді Миколи Чауса: коротко

  • Микола Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
  • На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів. Згодом він втік до Молдови.
  • У квітні 2021 року з'явилася інформація, що екссуддю нібито викрали.
  • У травні Микола Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що викрадення відбулося набагато раніше. Нібито це трапилось у 2016 році.
  • Наприкінці червня у Молдові депутати-соціалісти звинуватили президентку Майю Санду в нібито причетності до викрадення екссудді Миколи Чауса. Політикиня заявила, що "чула цю брехню неодноразово" та звертатиметься до суду.