Додала також, що порушуватимуть це питання у перемовинах з Україною. Про це президентка Молдови розповіла у інтерв'ю.
До теми Депутати звинуватили Санду у викраденні Чауса
Санду запевнила, що над справою щодо Чауса працюють
Президентка Молдови відповіла на питання, чи крапку в історії з викраденням Чауса поставлено.
Крапку не поставлено, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною,
– заявила Санду.
Вона додала, що мають й інші "серйозні питання з Україною". Зокрема назвала питання Дністра та регіональної безпеки.
Президентка запевнила, що їм "дуже важливі добрі відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є".
Справа екссудді Миколи Чауса: коротко
- Микола Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
- На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів. Згодом він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року з'явилася інформація, що екссуддю нібито викрали.
- У травні Микола Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що викрадення відбулося набагато раніше. Нібито це трапилось у 2016 році.
- Наприкінці червня у Молдові депутати-соціалісти звинуватили президентку Майю Санду в нібито причетності до викрадення екссудді Миколи Чауса. Політикиня заявила, що "чула цю брехню неодноразово" та звертатиметься до суду.