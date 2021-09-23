По мнению секретаря СНБО, эксперты в будущем напишут о принятии закона, как о точке выбора между будущим и прошлым. Данилов считает, что в течение 30 лет Украину часто вели ложными путями.

Важно "Слуга народа" хочет исключить из фракции депутата, не поддержавшую закон об олигархах

Украина должна избавиться от олигархической системы, – Данилов

Точка выбора пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы. Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа,

– написал Данилов.

Секретарь СНБО поблагодарил всех 279 нардепов, которые поддержали документ и подчеркнул, что впереди много работы.

За закон голосовали 229 "слуг народа"

Отметим, что парламент во втором чтении поддержал закон об олигархах, инициированный президентом Владимиром Зеленским. 229 голосов отдали "слуги народа", 18 – "За будущее", 11 – "Голос", 15 – "Доверие", 6 – внефракционные.

К теме Рада приняла закон об олигархах: как голосовали разные фракции

Интересно! Ранее секретарь СНБО сообщал, что сейчас в так называемый реестр олигархов могут попасть 13 человек.

Что предусматривает закон о статусе олигархов?

Цель закон превратить олигархов в бизнесменов и минимизировать их влияние на экономику и политику Украины. Для этого будет создан реестр олигархов, в который попадут лица, отвечающие 3 из 4 критериям.

Текст публикации Алексея Данилова:

Самый важный день в новейшей истории Украины. Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым. Мы могли снова идти старой дорогой с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или избрать трудную и до этого никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения. Сегодня мы сделали свой выбор, парламент 279 голосами "за" проголосовал за принятие закона об олигархах (как его знают в народе).

За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а экс-президенты принимали ошибочные, иногда пагубные, решения.

Сегодня настало другое время. И время новой дороги. Точка выбора пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы. Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа.

Спасибо всем народным депутатам, которые проголосовали за законопроект Президента Владимира Зеленского и дали шанс на глубинные изменения, и, самое главное, дали надежду на лучшее будущее, которое украинцы заслуживают!

Впереди много работы!

Все будет Украина!