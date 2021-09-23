На думку секретаря РНБО, експерти у майбутнього напишуть про ухвалення закону, як про точку вибору між майбутнім та минулим. Данілов вважає, що протягом 30 років Україну часто вели хибними шляхами.

Важливо "Слуга народу" хоче виключити з фракції єдину депутатку, що не підтримала закон про олігархів

Україна має позбутись олігархічної системи, – Данілов

Точка вибору пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу,

– написав Данілов.

Секретар РНБО подякував усім 279 нардепам, які підтримали документ та наголосив, що попереду багато роботи.

За закон голосували 229 "слуг народу"

Зазначимо, що парламент у другому читанні підтримав закон про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 229 голосів віддали "слуги народу", 18 – "За майбутнє", 11 – "Голос", 15 – "Довіра", 6 – позафракційні.

До теми Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували різні фракції

Цікаво! Раніше секретар РНБО повідомляв, що наразі до так званого реєстру олігархів можуть потрапити 13 осіб.

Що передбачає закон про статус олігархів? Закон має на меті перетворити олігархів на бізнесменів і мінімізувати їхній вплив на економіку та політику України. Задля цього буде створений реєстр олігархів, у який потраплять особи, які відповідають 3 з 4 критеріям.

Текст публікації Олексія Данілова:

Найважливіший день у новітній історії України. Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим. Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення. Сьогодні ми зробили свій вибір, парламент 279 голосами "за" проголосував за ухвалення закону про олігархів (як його знають в народі).

За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення.

Сьогодні настав інший час. І час нової дороги. Точка вибору пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу.

Дякую всім народним депутатам, які проголосували за законопроєкт Президента Володимира Зеленського і дали шанс на глибинні зміни, і, найголовніше, дали надію на краще майбутнє, на яке українці заслуговують!

Попереду багато роботи!

Все буде Україна!