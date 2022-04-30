Кирби заметил, что, учитывая некоторые изображения, трудно представить, что так может поступать серьезный и зрелый лидер. Очевидно, представитель Пентагона имел в виду кадры зверств, которые по себе оставили российские военные.
Заметьте У Зеленского объяснили, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США
Я думаю, что мы все можем говорить о его (Путина – 24 канал) безнравственности,
– подчеркнул Кирби.
Спикер Пентагона заявил, что русские солдаты убивали гражданских людей, связав им руки перед казнью. Россия убивает беременных женщин и бомбит больницы.
Кирби точно оценил Путина: смотрите видео
Реакция США на угрозы Путина ядерным оружием
- Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности – заявила, что в Штатах серьезно относятся к угрозам Владимира Путина ядерным оружием. Политик подчеркнула: не дай Бог, чтобы глава Кремля решился это сделать.
- В то же время, если ядерное оружие все же применят, ни Путин, ни вся Россия уже не оправятся от последствий такого решения.
- Джо Байден также отреагировал на угрозы Путина. Президент США отметил, что кремлевский нарратив о войне с НАТО на территории Украины является абсолютной чепухой. В русских "заявлениях" чувствуется отчаяние из-за проваленных целей. Байден подчеркнул, что не нужно просто так говорить о ядерном оружии. Угрозы Путина свидетельствуют о его провале.
Важно – в США показали гаубицы для Украины: смотрите видео