Кирби заметил, что, учитывая некоторые изображения, трудно представить, что так может поступать серьезный и зрелый лидер. Очевидно, представитель Пентагона имел в виду кадры зверств, которые по себе оставили российские военные.

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Я думаю, что мы все можем говорить о его (Путина – 24 канал) безнравственности,

– подчеркнул Кирби.

Спикер Пентагона заявил, что русские солдаты убивали гражданских людей, связав им руки перед казнью. Россия убивает беременных женщин и бомбит больницы.

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Заметьте! На брифинге Кирби также рассказал, что в Германии американские военные учат украинских военных работать с новейшим оружием.

Реакция США на угрозы Путина ядерным оружием

Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности – заявила, что в Штатах серьезно относятся к угрозам Владимира Путина ядерным оружием. Политик подчеркнула: не дай Бог, чтобы глава Кремля решился это сделать.

В то же время, если ядерное оружие все же применят, ни Путин, ни вся Россия уже не оправятся от последствий такого решения.

Джо Байден также отреагировал на угрозы Путина. Президент США отметил, что кремлевский нарратив о войне с НАТО на территории Украины является абсолютной чепухой. В русских "заявлениях" чувствуется отчаяние из-за проваленных целей. Байден подчеркнул, что не нужно просто так говорить о ядерном оружии. Угрозы Путина свидетельствуют о его провале.

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