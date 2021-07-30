Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация должна получить только один ответ – правовой, юридически корректный и прозрачный. Политик считает, что любые оценки от политических структур неуместны.
Важно Чауса нашли в одном из сел Винницкой области: фото
ОП не имеет отношения к истории с Чаусом
Подоляк добавил, что детали исчезновения Чауса и его появления в Винницкой области должны выяснить правоохранители. Однако гарантировать безопасность должна СБУ.
Классический сюжет провинциального детектива. Или даже финал длительного сериала, который начался в далеком 2016 году, когда известный мелкий субъект неожиданно стал "коррупционным решалом" господина Порошенко... Но эта история точно не имеет отношения к Офису Президента,
– сказал Подоляк.
Заметим, журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Чауса уволили по плану, разработанному в Офисе Президента. Судья якобы находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию, что его дело заберут в НАБУ и передадут в СБУ. По словам Бутусова, это для того, чтобы Чаус избежал уголовной ответственности за коррупцию.
Похищение Чауса: коротко
- Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали за взятку в 150 тысяч долларов.
- Затем он сбежал в Молдову. В апреле 2021 года его, якобы похитили среди Кишинева. Однако в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- 30 июля Чаус нашелся. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженный и голодный.