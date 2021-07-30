Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація повинна отримати тільки одну відповідь – правову, юридично коректну і прозору. Політик вважає, що будь-які оцінки від політичних структур є недоречними.

Важливо Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото

ОП не має стосунку до історії з Чаусом

Подоляк додав, що деталі зникнення Чауса та його появи на Вінниччині повинні з'ясувати правоохоронці. Однак гарантувати безпеку має СБУ. Класичний сюжет провінційного детектива. Або навіть фінал тривалого серіалу, який почався в далекому 2016 році, коли відомий дрібний суб'єкт несподівано став "корупційним рішалами" пана Порошенко...Але ця історія точно не має відношення до Офісу Президента,

– сказав Подоляк.

Зауважимо, журналіст Юрій Бутусов розповідав, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Суддя нібито перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію, що його справу заберуть в НАБУ та передадуть до СБУ. За словами Бутусова, це для того, щоб Чаус уникнув кримінальної відповідальності за корупцію.

Викрадення Чауса: коротко