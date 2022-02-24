Точно по "грузинскому сценарию", – Саакашвили поддержал Украину, которая защищается от России

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился ко всему миру прямо из зала суда. Он подчеркнул, что ситуация в Украине повторяет грузинский сценарий в 2008 году.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам и всему миру. Он отметил, что Россия пытается повторить "грузинский сценарий" в 2008 году.

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"Мои украинские земляки, нападение на Украину произошло точно по "грузинскому сценарию". Жестокий враг решил ошеломить вас ракетным и артиллерийским ударом, и пойти на блицкриг. Но он не настолько сильный, каким хочет казаться", – подчеркнул он.

Также Саакашвили добавил, что сейчас весь мир на стороне Украины. Он напомнил, что Россия исторически еще ни разу не выигрывала наступательную войну.

"Украинский народ, вы все должны объединиться вокруг мужественного президента Зеленского, Вооруженных сил Украины и сказать, что Украина никогда не сдастся. Путин пришел разрушать украинское государство, а это закончится крахом для России", – подчеркнул Саакашвили.

Он также заверил, что мир не покинет Украину, а Путин обломает свои зубы. Напоследок он отметил, что Украина обязательно выиграет, ведь она никогда не сдастся!

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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