Где в Украине будет снег и дождь: прогноз погоды на 21 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 21 декабря, будет относительно теплой. Небольшой мороз ожидается ночью в нескольких областях.
В четверг в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер будет иметь преимущественно юго-западное направление со скоростью 5 – 10 метров в секунду. На Западе днем возможны местами порывы до 15 – 20 в секунду, а на высокогорье Карпат ожидаются порывы 20 – 25 метров в секунду и метель.
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Какая будет погода 21 декабря
Существенных осадков в четверг не ожидается. На Закарпатье и Прикарпатье днем возможен снег, местами с дождем. Также в этих регионах ожидается гололедица.
Минусовая температура будет ночью в Закарпатской и Черновицкой областях, где ожидается 0…-2 и +1…-1 соответственно. В остальных западных областях ночью будет +4…+2. На Западе днем столбики термометров покажут +3…+5. На Севере ночью похолодает до +3…+1, а днем потеплеет до +4…+6. На Востоке ночью температура упадет до 0…+2. Днем в восточных областях ожидается +4…+6. В Центре ночная температура будет +3…+1, а дневная будет +3…+5. Теплее всего будет на Юге, где ночью ожидается +4…+6, а днем воздух прогреется местами до +8…+10.
Какая погода ожидается в Киевской области
В Киевской области тоже не ожидается существенных осадков. Ночью в Киевской области будет +4…+1. Может похолодать до -1. Днем там потеплеет до +1…+6.
В Киеве ночью столбики термометров покажут +3…+1. Дневная температура в столице составит +4…+6.
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +2...+4
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +3...+5
- Одесса +4...+6
- Николаев +6...+8
- Херсон +8...+10
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +3...+5
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +4...+6
- Запорожье +7...+9
- Донецк +4...+6
- Луганск +1...+3
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / Карта Укргидрометцентра