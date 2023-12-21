Где в Украине будет снег и дождь: прогноз погоды на 21 декабря

Погода в Украине в четверг, 21 декабря, будет относительно теплой. Небольшой мороз ожидается ночью в нескольких областях.

В четверг в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер будет иметь преимущественно юго-западное направление со скоростью 5 – 10 метров в секунду. На Западе днем возможны местами порывы до 15 – 20 в секунду, а на высокогорье Карпат ожидаются порывы 20 – 25 метров в секунду и метель.

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Какая будет погода 21 декабря

Существенных осадков в четверг не ожидается. На Закарпатье и Прикарпатье днем возможен снег, местами с дождем. Также в этих регионах ожидается гололедица.

Минусовая температура будет ночью в Закарпатской и Черновицкой областях, где ожидается 0…-2 и +1…-1 соответственно. В остальных западных областях ночью будет +4…+2. На Западе днем столбики термометров покажут +3…+5. На Севере ночью похолодает до +3…+1, а днем потеплеет до +4…+6. На Востоке ночью температура упадет до 0…+2. Днем в восточных областях ожидается +4…+6. В Центре ночная температура будет +3…+1, а дневная будет +3…+5. Теплее всего будет на Юге, где ночью ожидается +4…+6, а днем воздух прогреется местами до +8…+10.

Какая погода ожидается в Киевской области

В Киевской области тоже не ожидается существенных осадков. Ночью в Киевской области будет +4…+1. Может похолодать до -1. Днем там потеплеет до +1…+6.

В Киеве ночью столбики термометров покажут +3…+1. Дневная температура в столице составит +4…+6.

Погода в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +2...+4

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +3...+5

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +3...+5

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир +2...+4

Винница +3...+5

Одесса +4...+6

Николаев +6...+8

Херсон +8...+10

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +3...+5

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +4...+6

Запорожье +7...+9

Донецк +4...+6

Луганск +1...+3

Харьков +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / Карта Укргидрометцентра