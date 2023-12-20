У четвер в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме переважно південно-західний напрямок зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Заході вдень можливі місцями пориви до 15 – 20 за секунду, а на високогір'ї Карпат очікуються пориви 20 – 25 метрів за секунду та хуртовина.

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Якою буде погода 21 грудня

Істотних опадів у четвер не очікується. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий сніг, місцями з дощем. Також у цих регіонах очікується ожеледь.

Мінусова температура буде лише вночі у Закарпатській та Чернівецькій областях, де очікується 0…-2 та +1…-1 відповідно. У решті західних областей вночі буде +4…+2,. На Заході вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+5. На Півночі вночі похолодає до +3…+1, а вдень потеплішає до +4…+6. На Сході вночі температура впаде до 0…+2. Вдень у східних областях очікується +4…+6. У Центрі нічна температура становитиме +3…+1, а денна буде +3…+5. Найтепліше буде на Півдні, де вночі очікується +4…+6, а вдень повітря прогріється подекуди до +8…+10.

Яка погода очікується на Київщині

На Київщині теж не очікується істотних опадів. Вночі у Київській області буде +4…+1. Може похолодати до -1. Вдень там потеплішає до +1…+6.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +3…+1. Денна температура у столиці становитиме +4…+6.

Погода в обласних центрах

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +2...+4
  • Львів +2...+4
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +3...+5
  • Чернівці +4...+6
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +2...+4
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Вінниця +3...+5
  • Одеса +4...+6
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +4...+6
  • Черкаси +3...+5
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +4...+6
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / Карта Укргідрометцентру