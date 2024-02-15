Где в Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 15 февраля

Погода в Украине в четверг, 15 февраля, будет относительно теплой во многих областях. В некоторых регионах возможны осадки.

В четверг ветер будет северо-западным, а на Левобережье он будет иметь восточное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода 15 февраля

На Севере, Центре и Юге ожидается небольшой дождь. На северном Востоке возможны умеренные дожди с мокрым снегом. На Западе, в Винницкой, Житомирской, Донецкой и Луганской областях осадки не ожидаются. Также на Западе утром и ночью возможен туман.

В большей части Украины температура в течение суток в среднем составит -1...+4. На Западе ночью столбики термометров покажут -5...0, а днем воздух прогреется до +3...+8. На высокогорье Карпат ночью похолодает до -10...-5, а днем температура поднимется до 0. На Юге ночью будет +2...+7, а днем температура составит +5...+10.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области в четверг днем возможен местами небольшой дождь. На Киевщине температура в течение суток составит 0...+4. В самом Киеве в течение суток ожидается +1...+3.

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской области. Также умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 15 февраля на высокогорье Закарпатской области.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!

– говорится в сообщении.



Синоптики предупредили о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

Дневная температура в областных центрах

Киев – +1...+3

Ужгород – +5...+7

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +1...+3

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – +3...+5



Прогноз погоды на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра