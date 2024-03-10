Хотя днем почти на всей территории Украины будет плюсовая температура (кроме Луганской области, где прогнозируют ноль градусов), но ночью во многих регионах еще будет держаться мороз до -7 градусов. Холоднее всего днем будет на Востоке, теплее – на Закарпатье. А на днях Украину накроют дожди.

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Какой будет погода в Украине 11 марта

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура в юго-западной части ночью 0...+5 градусов тепла, днем +5...+10, на Закарпатье до +14 градусов; на остальной территории ночью -1...-6, на северо-востоке до -9 градусов, днем +3...+8.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также ждем облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Киеве ночью -2...-4, днем +4...+6.

Предупреждение об опасных явлениях

11 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидают значительную снеголавинную опасность (3 уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Поэтому синоптики просят воздержаться от походов на высокогорье.

Погода в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +11...+13

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +5...+7

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +6...+8

Житомир +5...+7

Винница +6...+8

Одесса +6...+8

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +3....+5

Днепр +6...+8

Запорожье +6...+8

Донецк +1...+3

Луганск +0...+2

Харьков +1...+3

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / Укргидрометцентр