Хотя днем почти на всей территории Украины будет плюсовая температура (кроме Луганской области, где прогнозируют ноль градусов), но ночью во многих регионах еще будет держаться мороз до -7 градусов. Холоднее всего днем будет на Востоке, теплее – на Закарпатье. А на днях Украину накроют дожди.

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Какой будет погода в Украине 11 марта

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура в юго-западной части ночью 0...+5 градусов тепла, днем +5...+10, на Закарпатье до +14 градусов; на остальной территории ночью -1...-6, на северо-востоке до -9 градусов, днем +3...+8.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также ждем облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Киеве ночью -2...-4, днем +4...+6.

Предупреждение об опасных явлениях

11 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидают значительную снеголавинную опасность (3 уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Поэтому синоптики просят воздержаться от походов на высокогорье.

Погода в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Винница +6...+8
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +3....+5
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +1...+3
  • Луганск +0...+2
  • Харьков +1...+3

прогноз погоды на 11 марта 2024 года УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине на 11 марта / Укргидрометцентр