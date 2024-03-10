Хотя днем почти на всей территории Украины будет плюсовая температура (кроме Луганской области, где прогнозируют ноль градусов), но ночью во многих регионах еще будет держаться мороз до -7 градусов. Холоднее всего днем будет на Востоке, теплее – на Закарпатье. А на днях Украину накроют дожди.
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Какой будет погода в Украине 11 марта
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура в юго-западной части ночью 0...+5 градусов тепла, днем +5...+10, на Закарпатье до +14 градусов; на остальной территории ночью -1...-6, на северо-востоке до -9 градусов, днем +3...+8.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также ждем облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью составит -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Киеве ночью -2...-4, днем +4...+6.
Предупреждение об опасных явлениях
11 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидают значительную снеголавинную опасность (3 уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Поэтому синоптики просят воздержаться от походов на высокогорье.
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +11...+13
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +6...+8
- Житомир +5...+7
- Винница +6...+8
- Одесса +6...+8
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +3....+5
- Днепр +6...+8
- Запорожье +6...+8
- Донецк +1...+3
- Луганск +0...+2
- Харьков +1...+3
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / Укргидрометцентр