Хоча вдень майже на всій території України буде плюсова температура (окрім Луганської області, де прогнозують нуль градусів), та вночі в багатьох регіонах ще триматиметься мороз до -7 градусів. Найхолодніше вдень буде на Сході, найтепліше – на Закарпатті. А днями Україну накриють дощі.

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Якою буде погода в Україні 11 березня

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура у південно-західній частині вночі 0...+5 градусів тепла, вдень +5...+10, на Закарпатті до +14 градусів; на решті території вночі -1...-6, на північному сході до -9 градусів, удень +3...+8.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також чекаємо на хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме -1...-6 градусів, удень +3...+8; у Києві вночі -2...-4, вдень +4...+6.

Попередження про небезпечні явища

11 березня на високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікують значну сніголавинну небезпеку (3 рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Через це синоптики просять утриматися від походів на високогір'я.

Погода в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород +11...+13

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +5...+7

Чернівці +7...+9

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +6...+8

Житомир +5...+7

Вінниця +6...+8

Одеса +6...+8

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +3...+5

Суми +2...+4

Полтава +3...+5

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +1...+3

Луганськ +0...+2

Харків +1...+3

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / Укргідрометцентр