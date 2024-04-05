В каких областях не будет дождя: прогноз погоды в Украине на 6 апреля

Суббота 6 апреля должна быть теплее пятницы, впрочем, почти по всей стране будут дожди. Без осадков прогнозируют только в нескольких областях на Юге и Востоке.

Первый выходной апреля обещает быть очень теплым: средняя температура достигнет +16 градусов. Поэтому берите зонтики и планируйте прогулку по цветущим паркам!

Смотрите также В Ужгороде зацвели сакуры: где полюбоваться этими хрупкими цветами

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля

Будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8, в восточных и Сумской областях 0...+5 градусов; днем +14...+19. На юге страны ожидаем до +22; на высокогорье Карпат ночью 0...+5, днем +5...+10 градусов.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Здесь также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура по области ночью +3...+8, днем +14...+19, в Киеве ночью +5...+7, днем +15...+17 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +15...+17

Ужгород +16...+18

Львов +16...+18

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +16...+18

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +15...+17

Луцк +16...+18

Ровно +15...+17

Житомир +15...+17

Винница +16...+18

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +16...+18

Черкассы +16...+18

Чернигов +15...+17

Сумы +14...+16

Полтава +15...+17

Днепр +16...+18

Запорожье +17...+19

Донецк +16...+18

Луганск +14...+16

Харьков +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / Укргидрометцентр