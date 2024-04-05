В каких областях не будет дождя: прогноз погоды в Украине на 6 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Суббота 6 апреля должна быть теплее пятницы, впрочем, почти по всей стране будут дожди. Без осадков прогнозируют только в нескольких областях на Юге и Востоке.
Первый выходной апреля обещает быть очень теплым: средняя температура достигнет +16 градусов. Поэтому берите зонтики и планируйте прогулку по цветущим паркам!
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Прогноз погоды в Украине на 6 апреля
Будет облачно с прояснениями.
Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +3...+8, в восточных и Сумской областях 0...+5 градусов; днем +14...+19. На юге страны ожидаем до +22; на высокогорье Карпат ночью 0...+5, днем +5...+10 градусов.
Какой будет погода в Киеве и столичном регионе
Здесь также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура по области ночью +3...+8, днем +14...+19, в Киеве ночью +5...+7, днем +15...+17 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +15...+17
- Ужгород +16...+18
- Львов +16...+18
- Ивано-Франковск +16...+18
- Тернополь +16...+18
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +15...+17
- Луцк +16...+18
- Ровно +15...+17
- Житомир +15...+17
- Винница +16...+18
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +16...+18
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +15...+17
- Сумы +14...+16
- Полтава +15...+17
- Днепр +16...+18
- Запорожье +17...+19
- Донецк +16...+18
- Луганск +14...+16
- Харьков +15...+17