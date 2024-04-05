В каких областях не будет дождя: прогноз погоды в Украине на 6 апреля

5 апреля 2024, 14:37
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Источник:

Укргидрометцентр

Суббота 6 апреля должна быть теплее пятницы, впрочем, почти по всей стране будут дожди. Без осадков прогнозируют только в нескольких областях на Юге и Востоке.

Первый выходной апреля обещает быть очень теплым: средняя температура достигнет +16 градусов. Поэтому берите зонтики и планируйте прогулку по цветущим паркам!

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Прогноз погоды в Украине на 6 апреля

Будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8, в восточных и Сумской областях 0...+5 градусов; днем +14...+19. На юге страны ожидаем до +22; на высокогорье Карпат ночью 0...+5, днем +5...+10 градусов.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Здесь также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура по области ночью +3...+8, днем +14...+19, в Киеве ночью +5...+7, днем +15...+17 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +15...+17
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +16...+18
  • Ивано-Франковск +16...+18
  • Тернополь +16...+18
  • Черновцы +15...+17
  • Хмельницкий +15...+17
  • Луцк +16...+18
  • Ровно +15...+17
  • Житомир +15...+17
  • Винница +16...+18
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +16...+18
  • Черкассы +16...+18
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Днепр +16...+18
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +14...+16
  • Харьков +15...+17


Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова