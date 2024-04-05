Перший вихідний квітня обіцяє бути дуже теплим: середня температура сягне +16 градусів. Тож беріть парасольки та плануйте прогулянку квітучими парками!

Дивіться також В Ужгороді зацвіли сакури: де помилуватися цими тендітними квітами

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня

Буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, вдень в Україні, окрім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3...+8, у східних та Сумській областях 0...+5 градусів; вдень +14...+19. На півдні країни очікуємо до +22; на високогір'ї Карпат вночі 0...+5, вдень +5...+10 градусів.

Якою буде погода в Києві та столичному регіоні

Тут також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +3...+8, вдень +14...+19, у Києві вночі +5...+7, вдень +15...+17 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +15...+17

Ужгород +16...+18

Львів +16...+18

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +16...+18

Чернівці +15...+17

Хмельницький +15...+17

Луцьк +16...+18

Рівне +15...+17

Житомир +15...+17

Вінниця +16...+18

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +16...+18

Черкаси +16...+18

Чернігів +15...+17

Суми +14...+16

Полтава +15...+17

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +16...+18

Луганськ +14...+16

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / Укргідрометцентр