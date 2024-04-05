Перший вихідний квітня обіцяє бути дуже теплим: середня температура сягне +16 градусів. Тож беріть парасольки та плануйте прогулянку квітучими парками!

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Прогноз погоди в Україні на 6 квітня

Буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, вдень в Україні, окрім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3...+8, у східних та Сумській областях 0...+5 градусів; вдень +14...+19. На півдні країни очікуємо до +22; на високогір'ї Карпат вночі 0...+5, вдень +5...+10 градусів.

Якою буде погода в Києві та столичному регіоні

Тут також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +3...+8, вдень +14...+19, у Києві вночі +5...+7, вдень +15...+17 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +16...+18
  • Івано-Франківськ +16...+18
  • Тернопіль +16...+18
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +15...+17
  • Луцьк +16...+18
  • Рівне +15...+17
  • Житомир +15...+17
  • Вінниця +16...+18
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +16...+18
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +16...+18
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +14...+16
  • Харків +15...+17

прогноз погоди на 6 квітня 2024 Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / Укргідрометцентр