Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине на 21 октября

В субботу снова будут порывы ветра, но уже без дождя. Средняя температура составит +15...+20 градусов, холоднее всего на Севере и Востоке.

Если пятница была дождливая, то в субботу 21 октября прогнозируют потепление. Дождей в большинстве регионов синоптики не обещают, поэтому смело планируйте осенние пикники, прогулки и другие активности со всей семьей. Пусть отдых приносит радость!

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Какая будет погода в Украине 21 октября

Украинцев ожидает переменная облачность без осадков, лишь ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дожди. Ночью и утром на севере местами туман.

Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Прикарпатье местами порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.

Температура ночью будет +8...+13 градусов, на Западе и Юге +14...+18 градусов. Днем в большинстве областей будет +23...+28 градусов, в северной и восточных областях +17...+22 градуса, на северо-востоке +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь будет переменная облачность, ночью прогнозируется дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса, на севере области +11…+13 градусов. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +24...+26

Луцк +20...+22

Ровно +21...+23

Житомир +17...+19

Винница +25...+27

Одесса +27...+29

Николаев +25...+27

Херсон +24...+26

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +10...+12

Сумы +8...+10

Полтава +17...+19

Днепр +24...+26

Запорожье +23...+25

Донецк +20...+22

Луганск +14...+16

Харьков +17...+19



Прогноз погоды в Украине на 21 октября / Укргидрометцентр