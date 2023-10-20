Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине на 21 октября
Источник:Укргидрометцентр
В субботу снова будут порывы ветра, но уже без дождя. Средняя температура составит +15...+20 градусов, холоднее всего на Севере и Востоке.
Если пятница была дождливая, то в субботу 21 октября прогнозируют потепление. Дождей в большинстве регионов синоптики не обещают, поэтому смело планируйте осенние пикники, прогулки и другие активности со всей семьей. Пусть отдых приносит радость!
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Какая будет погода в Украине 21 октября
Украинцев ожидает переменная облачность без осадков, лишь ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дожди. Ночью и утром на севере местами туман.
Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Прикарпатье местами порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.
Температура ночью будет +8...+13 градусов, на Западе и Юге +14...+18 градусов. Днем в большинстве областей будет +23...+28 градусов, в северной и восточных областях +17...+22 градуса, на северо-востоке +6...+11 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь будет переменная облачность, ночью прогнозируется дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура в Киевской области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса, на севере области +11…+13 градусов. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +20...+22
- Ровно +21...+23
- Житомир +17...+19
- Винница +25...+27
- Одесса +27...+29
- Николаев +25...+27
- Херсон +24...+26
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +10...+12
- Сумы +8...+10
- Полтава +17...+19
- Днепр +24...+26
- Запорожье +23...+25
- Донецк +20...+22
- Луганск +14...+16
- Харьков +17...+19