Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине на 21 октября

20 октября 2023, 14:42
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу снова будут порывы ветра, но уже без дождя. Средняя температура составит +15...+20 градусов, холоднее всего на Севере и Востоке.

Если пятница была дождливая, то в субботу 21 октября прогнозируют потепление. Дождей в большинстве регионов синоптики не обещают, поэтому смело планируйте осенние пикники, прогулки и другие активности со всей семьей. Пусть отдых приносит радость!

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Какая будет погода в Украине 21 октября

Украинцев ожидает переменная облачность без осадков, лишь ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дожди. Ночью и утром на севере местами туман.

Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Прикарпатье местами порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.

Температура ночью будет +8...+13 градусов, на Западе и Юге +14...+18 градусов. Днем в большинстве областей будет +23...+28 градусов, в северной и восточных областях +17...+22 градуса, на северо-востоке +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь будет переменная облачность, ночью прогнозируется дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса, на севере области +11…+13 градусов. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +17...+19
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +17...+19
  • Винница +25...+27
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +10...+12
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +14...+16
  • Харьков +17...+19


Прогноз погоды в Украине на 21 октября / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова