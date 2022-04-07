Тогда они потеряют все, – Зеленский не верит, что Россия применит ядерное оружие

НАТО не обеспечивает над Украиной бесполетную зону, потому что их волнует эскалация боевых действий. Однако Россия вряд ли использует ядерное оружие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью индийскому ресурсу Republic Media Network. Он отметил, что Россия всегда применяет оружие, когда ощущает слабость оппонента.

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"Все примеры использования той или иной силы, а это оружие, энергетика, дипломатия, оккупация. Все это сила. И даже яд. Поэтому Россия, пользуясь своей крепостью и наглостью, а также интеллигентностью и неуверенностью Запада, использовала то или иное оружие", – сказал Зеленский.

Власти России хотят жить

Президент убеждал, что Москва может использовать любое оружие не потому, что кто-то вступится за Украину либо пришлет самолеты или танки. Зеленский подчеркнул, что дипломаты ошибочно полагают, что Россия будет бешенствовать, когда ее якобы загонят в угол.

Это руководство хочет жить. Они не хотят отдавать власть, потому что им так нравится. Они находятся в зоне комфорта. Использование ядерного оружия приведет к тому, что они потеряют все,

– заявил Зеленский.

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