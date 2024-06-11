Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан озвучил 24 Каналу, что цифра в 16% является относительной. Он рассказал, что переданными Украине HIMARS можно бить на расстояние до 80 километров, а Storm Shadow – на 250, если будет получено разрешение применять ATACMS, это даст возможность доставать врага до 300-километровой зоны.

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"Но мы не получили ракет с дальностью 500 километров, нет у нас и TAURUS. Так вот в 300-километровой зоне всего лишь расположено несколько российских аэродромов, до которых мы теоретически можем достать. У них основные военные объекты размещены до Урала, это вглубь на 2 тысячи километров", – рассказал Свитан.

Украине нужны ракеты Tomahawk

Для того, чтобы наша страна могла контролировать хотя бы треть российской военной продукции, ей нужны ракеты типа Tomahawk. Дальность поражения составляет более 2 тысяч километров. Именно это оружие даст возможность добраться до территории Урала.

Тысячи единиц таких ракет произведено, но на них уже нужно делать запрос. А эти 16% – капля в море. Россияне, понимая этот радиус поражения, перебазируются на восток,

подытожил – Свитан.

То есть, по словам военного эксперта, сделают то, что не осуществили в свое время, когда Украина получила ракеты М-31 вместе с HIMARS, тогда они переместили военные объекты с 80-километровой зоны за 100 – 120 километров.

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