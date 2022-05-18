Тогдашние и нынешние палачи, – Зеленский почтил жертв геноцида крымскотатарского народа

В Украине и мире сегодня, 18 мая, чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Зеленский записал очередное видеообращение, в котором провел аналогию между прошлыми и нынешними событиями.

Владимир Зеленский отметил, что крымские татары – это народ, сумевший вернуться домой и сохранить свою правду. Теперь Украина, к сожалению, снова переживает ужасы, которых пришлось пережить тогда.

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Это была сознательная тирания против всего народа

Зеленский подчеркнул, что в этот же день прошлого года говорил о возвращении в Крым. 18 мая 1944 года советская власть начала принудительную депортацию коренного народа полуострова – крымских татар.

После страшной войны, которую пережил Крым, вся Украина и Европа, целый народ поставили на грань выживания. Во время депортации и после нее, когда крымскотатарский народ заставили жить на чужбине, почти половина из вынужденно переселенных погибла.

Это было сознательное преступление тирании против народа и против человечности как таковой. Сегодня мы снова возвращаемся к тому, что было пережито тогда,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас все происходит в условиях, когда потомки страшной тирании не только снова пытаются лишить крымских татар их дома

Владимир Зеленский почтил жертв геноцида крымскотатарского народа: смотрите видео