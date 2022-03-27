Того мира уже нет, – Зеленский о довоенной Украине

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к зрителям международного благотворительного концерт-марафона в поддержку Украины Save Ukraine.

В своем обращении к европейцам Владимир Зеленский подвел краткие итоги месяца войны, которая продолжается в Украине.

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"Наши воины бьются храбро на земле, на море, в воздухе и киберпространстве. У нас были первые потери, первые погибшие. Но потом мы перестали считать авиабомбы, ракеты, которые прилетают от россиян ракеты. И мы начали думать, почему молчанием есть ответ на наши просьбы закрыть небо. Прошло больше месяца, но мы и дальше бьемся. Имеем мы оружие или нет, но биться приходится. Целая нация вооруженно и мирно своим трудом борется за нашу жизнь – жизнь свободных", – заявил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что еще месяц назад жизнь в Украине была совсем другой. Но война все изменила. И этого мира уже нет.

"Месяц назад, перед войной, мы жили в совсем другом мире. Того мира уже нет. Мир стал иначе. Теперь все человечество думает, что сделать с Россией. Мы видим, что политики проявляют осторожность. Но единогласно выступающие народы могут остановить эту войну", – убежден Президент Украины.

"После войны мы отстроим Украину. Мы станем на свое место в европейской семье. Мы увидим и покажем, что свобода не умирает", – подытожил Зеленский.

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