Также он заверил, что всегда выступал за проведение переговоров между Россией и Украиной по окончанию войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем говорили Трамп и Токаев

По мнению Токаева, согласно обнародованной информации, республиканец как уже почти лидер мировой державы может поспособствовать решению проблемы. Президент Казахстана также говорит, что вопрос о завершении войны в Украине не является для него новым.

По его словам, в течение 2024 года его ставили многие политики и руководители международных организаций. Он назвал текущую ситуацию между Украиной и Россией "уникальной", и отметил, что прекращение огня прежде всего зависит от лидеров государств.

Россия в военном плане непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав стран, конфликтующих, и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы,

– цитируют Токаева росСМИ.

По данным враждебных медиа, казахский лидер заверил, что его страна не пытается быть посредником между Украиной и Россией. Впрочем, как говорит Токаев, Астана всегда готова прийти на помощь, если это касается решения международных проблем.