Також він запевнив, що завжди виступав за проведення переговорів між Росією та Україною щодо закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Трамп намагається не демонізувати Путіна: Волкер пояснив політику Трампа щодо війни в України

Про що говорили Трамп і Токаєв

На думку Токаєва, згідно з оприлюдненою інформацією, республіканець як уже майже лідер світової держави може посприяти розв'язанню проблеми. Президент Казахстану також каже, що питання щодо завершення війни в Україні не є для нього новим.

За його словами, впродовж 2024 року його ставили багато політиків та керівників міжнародних організацій. Він назвав поточну ситуацію між Україною та Росією "унікальною", і зазначив, що припинення вогню насамперед залежить від лідерів держав.

Росія у військовому плані непереможна, а Україна сподівається за допомогою західних союзників вистояти у війні, хоча б не програти її. Тому наголосив на винятковій складності проблеми, вирішення якої залежить від волі та бажання глав країн, що конфліктують, і, звичайно, самого Трампа як лідера світової держави,

– цитують Токаєва росЗМІ.

За даними ворожих медіа, казахський лідер запевнив, що його країна не намагається бути посередником між Україною та Росією. Втім, як каже Токаєв, Астана завжди готова прийти на допомогу, якщо це стосується розв'язання міжнародних проблем.