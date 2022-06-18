Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его хотели наградить российские власти. Случилось это 17 июня на Петербургском экономическом форуме.

Об этом сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, ссылаясь на несколько источников.

Важно Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, но не будет нарушать санкции

Едилов отметил, что глава Казахстана поблагодарил за оказанную честь. Он принял решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего киргизского ордена "Манас" первой ступени,

– добавил политолог.

Издание Tengrinews.kz обратилось за комментарием к пресс-службе главы Казахстана и получило подтверждение этой информации.

Казахстан не признает квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе . Токаев заявил об этом в присутствии президента России Владимира Путина. Он также отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения о войне в Украине.

По его словам, если руководствоваться принципами Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500 – 600 государств. Правда, какое отношение "право на самоопределение" имеет к российской оккупации - не объяснил.

Политик добавил, что Казахстан не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии. Этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, как Луганск и Донецк.

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Какие отношения у Казахстана с Россией

Ранее Токаев заявлял, что Казахстан будет продолжать сотрудничать с Россией, но санкций не будет нарушаться.

Кстати, в июне СМИ писали, что Казахстан переименовывает свою экспортную нефть, транспортируемую через российские морские порты, чтобы ее не путали с продуктом государства-агрессорки.

Кроме того, страна не собирается уходить из союзнических организаций, где есть Россия. Речь идет о ЕАЭС или ОДКБ.

В Кремле 16 мая прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием помогать Путину в войне против Украины.

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