Токаев всех кинул и обманул, – Фейгин объяснил резонансное заявление президента Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признавать легитимность так называемых ДНР и ЛНР. Такое заявление прозвучало на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Выступление казахского лидера – четко продуманное и срежиссированное представление им самим. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин.

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Как Путин воспринял "пощечину" от Токаева

Оппозиционер отметил, что по поводу поступка президента Казахстана есть дискуссия. Некоторые считают, что это была спланированная акция, а Токаев – абсолютно лоялен Путину. Однако Фейгин полагает, что это не совсем так.

Дело в том, что Токаев хитро использовал Путина, чтобы разрушить клан Назарбаева. "Это удалось. Клан де-факто разрушен. У них шансов нет", – подчеркнул политик.

Всех представителей клана Назарбаева отстранили от власти, у них забирают последнее имущество. Кроме того, множество людей сидит.

Я думаю, что он просто бросил всех,

– сказал Фейгин.

На такую игру Путин никогда бы не согласился

Оппозиционный политик убежден, что глава Кремля ни при каких обстоятельствах бы не согласился на такую игру с публичным элементом.

"Последствия все покажут. Токаев понимает, в чью сторону дует ветер. Он по-прежнему допускал подобные высказывания. Он ведет консультации с Пекином и Западом. А также видит, что операция по присоединению Украины не удалась", – отметил Марк.

По мнению правозащитника, Токаев всех обманул. Наверное, он говорил, что будет поднимать вопрос об экономических интеграциях и прочем.

Теперь он будет ходить по западным кабинетам и говорить: "Нет, извиняюсь. Я все обозначил. Никаких ДНР, ЛНР и ОДКБ. Он поставил жирную точку,

– сказал Фейгин.

Импортозамещение – невозможно

К тому же Токаев сказал, что ни одна страна, занимающаяся импортозамещением, в глобальной экономике ничего не выдержит. Невозможно заменить весь импорт. Никакая нормальная экономика так не устроена.

"Микросхемы производят на Тайване, пусть там и производят. Вы, идиоты, не сможете. Производите трубы", – объяснил юрист.

Производить все, чтобы обеспечить собственное саморазвитие, невозможно. А ограничиться сбором колосков и радоваться, как россияне, не получится.

Токаеву нужно реабилитироваться

Более того, президента Казахстана упрекали в измене национальных интересов. Следовательно, ему нужно реабилитироваться перед народом.

"Он продемонстрировал, что может указать Путину на его место. Показал, что Казахстан - независимое государство, и в путинских играх не будет участвовать, а также имеет союзников в лице Пекина, Лондона и Вашингтона", - отметил спикер.

Фейгин добавил, что в Казахстане весомую роль в нефтяной промышленности играют Нидерланды и Великобритания, кроме Китая. А в России – ноль.

Фейгин: Токаев ведет консультации с Западом: смотрите видео