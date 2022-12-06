Взрыв произошел ночью 6 декабря. Потери российских оккупантов уточняются.

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В оккупированный Токмак пришел "хлопок"

По предварительной информации, украинские защитники нанесли удар по зданию, где размещалась живая сила вражеской армии.

В пророссийских пропагандистских телеграм-каналах уже начали обвинять ВСУ в обстрелах, не уточняя, что в здании лицея находились военнослужащие России.

Ожидается подтверждение от Генерального штаба ВСУ.

В Токмаке ударили по зданию, где находились оккупанты / фото "РИА-Мелитополь"

ВСУ мощно ударили по позициям врага в Запорожской области

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники мощно попали по российским оккупантам в Запорожской области.

Так, в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.

Актуальные потери врага

По состоянию на 6 декабря ВСУ уже уничтожили 92 200 оккупантов. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 510 российских солдат. Потери захватчиков в технике составляют: