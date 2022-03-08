Всё будет Украина: в Токмаке и Бердянске прошли митинги против российских оккупантов

В Токмаке и Бердянске 8 марта прошли митинги за Украину. Люди вышли на улицы, чтобы протестовать против оккупации родных городов войсками России.

В частности, в Токмаке на центральную площадь вышли тысячи человек. С собой протестующие принесли сине-желтые флаги. Очевидцы отмечают: с каждым днем ​​количество протестующих растет.

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Акция в Бердянске

Жители Бердянска каждый день выходят на мирный митинг.

Сначала протестующие направляются через город на Приморскую площадь, а затем возвращаются на центральную площадь, распевая гимн. Не расходятся протестующие вплоть до темноты.

Митинг проходит на центральной площади Бердянска. Выступают все желающие. Люди дружески выкрикивают патриотические лозунги: Слава Украине, Героям Слава, смерть врагам, также Путин – х**ло, русский корабль иди на**й,

– рассказала местная жительница.

Люди рассказывают, что Бердянск не сдается. Всё будет Украина.

Протесты против оккупантов: смотрите видео

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