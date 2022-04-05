В Токмаке медиков заставляют подписывать контракты с минздравом России

5 апреля 2022 , 19:09
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18 часов 5 апреля 2022 года.

Согласно информации, в городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты".

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В Генштабе отметили, что эти "документы" связаны с министерством здравоохранения России.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по освобождению захваченной территории от российских оккупационных войск", – отметили в Генштабе ВСУ.

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Автор: Марія Лелека