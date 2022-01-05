"Токсичная смесь" причин: почему пандемия продолжит шагать по миру в 2022 году

COVID-19 изменил мир. Хотя ученые разработали немало различных вакцин против коронавируса, эпидемия пока не отступает, вирус мутирует, а карантин в мире так и не заканчивается.

О том, что будет с пандемией в 2022 году и как может измениться сам вирус – рассказываем в нашем материале.

Читайте также Последние две области Украины выйдут из красной зоны

Будут ли появляться новые штаммы

Появление новых штаммов вируса – естественный процесс, потому что мутация необходима вирусам для выживания и размножения. Вирусологи рассказывают, что новые штаммы появляются среди невакцинированного населения.

Эксперты следят за тем, могут ли новые варианты лучше уклоняться от защиты, которая появляется у людей после вакцинации или заражения COVID-19. По мере того, как все больше людей получают прививки, вирус должен будет распространяться среди тех, которые имеют определенный иммунитет. В этом случае вирус может мутировать в сторону менее эффективного иммунного ответа,

– убежден доктор-вирусолог Джошуа Шиффер из Исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона (Сиэтл, штат Вашингтон, США) в разговоре с FOX 13.

В ВОЗ говорят, что новые штаммы коронавируса возникают в мире из-за образовавшейся "токсичной смеси", которая включает слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для появления новых, более опасных вариантов,

– сказал гендиректор.

Новые штаммы коронавируса возникают из-за слабых темпов вакцинации и низкого уровня тестирования / Фото Unsplash

Что будет с пандемией в 2022 году

Есть разные сценарии относительно того, как будет развиваться пандемия в следующем году.

Летом 2021 в журнале американского медицинского сообщества JAMA опубликовали четыре различных сценария развития пандемии:

сценарий первый – полное искоренение , он предполагает, что медикам удастся окончательно обезвредить Covid-19, как это сделали с вирусом натуральной оспы;

, он предполагает, что медикам удастся окончательно обезвредить Covid-19, как это сделали с вирусом натуральной оспы; сценарий второй – устранение инфекции. Этот сценарий предусматривает временное снижение числа больных в конкретной стране до нуля, благодаря массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер;

Этот сценарий предусматривает временное снижение числа больных в конкретной стране до нуля, благодаря массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер; сценарий третий – жизнь с вирусом , он предполагает, что разработанные вакцины будут защищать от тяжелого течения Covid-19 и летальных последствий. Если вакцинированных будет много, вирус не представляет смертельной опасности, и Covid-19 сможет превратиться в сезонную простуду;

, он предполагает, что разработанные вакцины будут защищать от тяжелого течения Covid-19 и летальных последствий. Если вакцинированных будет много, вирус не представляет смертельной опасности, и Covid-19 сможет превратиться в сезонную простуду; сценарий четвертый – масштабная вспышка. Этот вариант возможен, если значительная часть населения планеты не вакцинируется, тогда вирус продолжит стремительно распространяться и мутировать.

Эксперты ВОЗ предполагают, что с появлением вакцин второго и третьего поколений и благодаря инновациям 2022 год будет последним годом пандемии, жертвами которой в мире стали более 5 миллионов человек.

Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию,

– подчеркнул ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.

Кроме того, эксперты считают, что пандемия коронавируса может перейти в форму сезонной болезни. Так, по планам ВОЗ до конца 2022 года будет вакцинировано 70% населения.

Мы убеждены, что к концу 2022-го года ситуация с коронавирусом станет контролируемой и мы сможем значительно снизить количество случаев тяжелого течения болезни и смертей. Если мы достигнем отметки в 70% вакцинированных, то будем в кардинально другой ситуации с точки зрения эпидемиологии,

– заявила руководительница экспертной группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Переход от пандемии к состоянию сезонного заболевания будет отличаться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и уровня вакцинации. Но все же со временем Covid-19 может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей для населения.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году пандемия может пойти на спад / Фото Unsplash

Американский инвестиционный банк JPMorgan также прогнозирует, что мировая пандемия коронавируса закончится в 2022 году.

В JPMorgan считают, что в следующем году мировая экономика сможет полностью восстановиться благодаря вакцинации и инновациям в медицине, которые повлекут цикл восстановления, возвращения международной мобильности и высвобождения сдержанного спроса со стороны потребителей.

Директор Центра генетической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (США) Элизабет МакНелли утверждает, что мы будем и дальше учиться жить с вирусом. По ее словам, новые штаммы не будут опасны для тех, кто вакцинировался и получил бустерную дозу. А вот для тех, кто отказывается это делать, жизнь проще не станет.

В какой-то момент мы можем просто перестать проводить так много тестов для тех, кто вакцинировался и получил дополнительную дозу, и сосредоточим ресурсы на защите непривитых,

– отмечает она.

Что известно о штаммах коронавируса

Штамм "Альфа"

Штамм "Альфа" впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Он распространялся значительно быстрее, чем оригинальный SARS-CoV-2, и на 59% чаще приводил к госпитализации.

Для этого штамма наиболее характеры такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. Но по сравнению с другими штаммами реже встречается потеря обоняния и вкуса.

Штамм "Бета"

Штамм "Бета" был обнаружен в мае 2020 года в Южно-Африканской Республике. Особенность этого штамма заключалась в том, что он активнее распространялся среди молодых людей и вызывал у них осложнения. Но среди всех известных штаммов коронавируса, "Бета" в целом наименее заразен.

Никаких специфических симптомов у этого штамма нет, впрочем, есть риск повторного инфицирования среди тех, кто ранее переболел коронавирусом.

Появление новых штаммов вируса – естественный процесс / Фото Unsplash

Штамм "Гамма"

Штамм "Гамма" зафиксировали в ноябре 2020 года в Бразилии. В Министерстве здравоохранения Бразилии заявили, что этот вариант в три раза заразнее, чем обнаруженный в Ухане. "Гамма" примерно на 30% чаще приводит к госпитализации, чем оригинальный SARS-CoV-2.

Симптоматика течения болезни также довольно типичная, но известно, что заболевание тяжелее переносят молодые люди и беременные женщины.

Также интересно Омикрон в Киеве: как уберечься от нового варианта коронавируса

Штамм "Дельта"

Штамм "Дельта" обнаружили в Индии в октябре 2020 года и он считается одним из самых заразных. Так, штамм "Дельта" на 97% заразнее, чем оригинальный SARS-CoV-2 и на 60% за штамм "Альфа".

Кроме того, из всех известных штаммов, именно вариант Дельта чаще всего приводит к госпитализации – шанс попасть в больницу на 85% выше, чем у тех, кто заболел штаммом "Альфа". Также этот штамм чаще всего приводит к смерти – на 137% чаще, чем исходный штамм.

Вирусологи говорят, что новые штаммы появляются среди невакцинированного населения / Фото Unsplash

Штамм "Омикрон"

Штамм "Омикрон" впервые был обнаружен в Южно-Африканской Республике и Ботсване в ноябре 2021 года. Особенность этого штамма заключается в том, что он распространяется быстрее других штаммов, но имеет более легкое течение заболевания. По предварительному заключению ученые пришли к выводу, что "Омикрон" более заразен, чем "Дельта".

Для инфицирования этим штаммом есть два характерных симптома – утомляемость и учащенное сердцебиение.

Есть и другие штаммы, но они не получили мирового распространения и пока только изучаются учеными.