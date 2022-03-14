Только 38 человек перешли на сторону Россию, – МВД

За время полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, лишь 38 человек перешли на сторону России. В частности против них уже открыли дела.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Соответствующую информацию он обнародовал утром 14 февраля на 19 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Украине открыли дело за госизмену против 38 человек

По состоянию на вчера на утро (речь идет о 13 марта – 24 канале) открыто всего 38 производств по государственной измене. По сути, только 38 человек за 17 дней войны перешли на сторону врага,

– пояснил Денисенко.

Чиновник пояснил, что Россия в нашей стране нигде не может найти не то что "мэра", а даже секретаря горсовета или секретаря комиссии, который бы перешел на сторону врага.

"Пример Мелитополя показывает, что они нашли просто депутатку. И мы понимаем, что это человек, который с георгиевскими лентами после 2014 года ходил", – вспомнил советник министра внутренних дел.

Добавил, что России сложно "зацепиться" за любую возможность так называемой "легитимизации" на наших территориях. И это большой наш прорыв и уровень морального духа Украины, который вдохновляет.

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