Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів радник очільника МВС Вадим Денисенко. Відповідну інформацію він оприлюднив вранці 14 лютого – на 19 день війни, яку Росія почала проти України.

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Станом на вчора на ранок (мовиться про 13 березня – 24 канал) відкрито всього 38 проваджень по державній зраді. По суті, лише 38 людей за 17 днів війни перейшли на сторону ворога,

– пояснив Денисенко.

Посадовець пояснив, що Росія у нашій країні ніде не може знайти не те що "мера", а навіть секретаря міськради чи секретаря комісії, який би перейшов на сторону ворога.

"Приклад Мелітополя показує, що вони знайшли просто депутатку. І ми розуміємо, що це людина, яка з георгіївськими стрічками після 2014 року ходила", – пригадав радник міністра внутрішніх справ.

Додав, що Росії складно "зачепитись" за будь-яку можливість так званої "легітимізації" на наших територіях. І це великий наш прорив та рівень морального духу України, що надихає.

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