Всего пятеро из 140 монахов Московского патриархата вышли спасать лавру в ночь нападения

15 июня россияне нанесли удар по украинской святыне. Киево-Печерская лавра, в частности Успенский собор, пострадали от вражеского обстрела. Однако среди монахов Московского патриархата желающих спасти лавру оказалось совсем немного.

Лишь пять человек вышли, чтобы ликвидировать последствия обстрела. Об этом сообщает "Укринформ" , корреспондент которого пообщался с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, епископом Авраамом.

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Как монахи Московского патриархата отреагировали на обстрел Лавры?

Авраамий признался, что до последнего верил в тех, кто находится в единстве с Московским патриархатом, и надеялся, что они отреагируют на атаку и объединятся, ведь там монахи живут вместе. Однако надежды столкнулись с совершенно иной реальностью.

Из 140 монахов в ту ночь пришло всего лишь пять. Конечно, возникает вопрос: а где остальные? Разве вам безразлична святыня? Мы же слышим, как они постоянно вопиют, что защищают святыню, что её оскверняют, что преследуют их верующих. Но на самом деле мы видим совсем другое: им святыня не нужна,

– высказался наместник.

В свою очередь епископ напомнил, что во время спасения Киево-Печерской лавры после российского нападения помощь оказывали правоохранители и спасатели, назвав их работу впечатляющей.

Он обратился к монахам Нижней лавры, которые остаются в юрисдикции Московского патриархата, подчеркнув, что ПЦУ не считает их врагами.

По словам Авраамия, никто не намерен выселять братию, а сама лавра и впредь будет оставаться местом служения для ее обитателей.

Но пребывать в единстве с Московским патриархатом, тем более после очередной российской атаки, невозможно. Ведь мы видим, что делает враг — он направляет все силы на то, чтобы убивать и уничтожать нас. И он не спрашивает, к какому патриархату вы принадлежите,

– подчеркнул епископ.

Авраамий также призвал братию Нижней лавры присоединиться к Православной церкви Украины, заявив, что двери ПЦУ для них остаются открытыми.

Кроме того, он сообщил, что из-за повреждений Успенского собора богослужения сейчас проводятся в трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия, расположенном на территории лавры.

Напомним также об интересной и заслуживающей внимания истории, которая произошла во время ликвидации последствий пожара на территории лавры. На месте сразу же приступили к работе спасатели, однако во время их работы возникла новая угроза из-за повторной атаки.

По словам генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, около пяти утра ещё один дрон приблизился к территории комплекса.

Удар пришелся на крест, установленный на оборонительной башне Иоанна Кущника. Как отметил Остапенко, именно крест перехватил удар беспилотника, из-за чего тот изменил направление полета. Благодаря этому удалось избежать попадания в район, где неподалеку от Успенского собора работали сотрудники ГСЧС. По его словам, это могло уберечь спасателей от серьезной опасности во время выполнения их работы.