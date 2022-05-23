Здесь – десятки разрушенных и поврежденных многоэтажек, других зданий и автомобилей. Как выглядит Северная Салтовка – смотрите в фоторепортаже сайта 24 канала.

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"Пр опускают тех жителей, которые здесь прописаны"

Младший лейтенант 130-го батальона ТРО города Киева Сергей Пархоменко с позывным "Кубанец" рассказал, что сейчас сюда пропускают тех жителей, которые здесь прописаны или имеют право собственности на квартиры, куда они хотят попасть. Людям разрешают забрать личное имущество. В то же время они фиксируют масштабы разрушений, чтобы потом иметь шанс получить возмещение.

По его словам, в последние дни возвращается много людей, чтобы осмотреть имущество. Есть много разрушенных и выгоревших квартир. Есть дома, которые были полностью изуродованы, есть те, где произошел обвал.

Как выглядит Северная Салтовка / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Есть и такие, которые не подлежат восстановлению и будут снесены. Они сгорели в результате попадания мин или снарядов реактивных систем залпового огня. Люди, имущество которых уцелело, уносят его. К сожалению, фиксируются случаи мародерства.

Сергей Пархоменко, Харьков / Фото Алины Туришин, 24 канал

Муж рассказал, что войска Российской Федерации были вытеснены в населенный пункт Липцы. Продолжаются боевые действия в населенном пункте Тернова. Есть части границы, контролируемые ВСУ и пограничными войсками Украины. На Севере от Харькова произошло разминирование села Циркуны.

Уничтожено несколько десятков взрывных вещей. Сейчас там спокойнее. Еще несколько дней назад прилетали вражеские мины, был минометный обстрел в районе села Циркуны. После этого россиян оттеснили ВСУ, в частности, силами нашей артиллерии,

– рассказал он.

По словам Пархоменко, в районе Северной Салтовки уже приступили к работе коммунальные службы, рассматриваются масштабы разрушений. Воды, газа и света в домах нет. Есть много квартир, где остались обломки вражеских снарядов. Есть и неразорванные снаряды. То есть здесь еще будут работать саперы.

Территория Северной Салтовки еще не разминирована / Фото Алины Туришин, 24 канал

Житель Северной Салтовки Денис рассказал, что уехал отсюда 24 марта. Целый месяц он жил под обстрелами, готовя еду на мангале на балконе. Мужчина показал уголок в оставшейся комнате. Однако трещина разломила стену. Здесь стоят иконы и Библия. Ее мужчина берет в руки и улыбается. Лежат здесь и медали, напоминающие о победах в футболе, а также старый родительский фотоальбом.

Мама попросила унести фотографии. На них – мои родители расписываются,

– сказал он.

Денис, житель Северной Салтовки показал личную квартиру / Фото Алины Туришин, 24 канал:

По словам мужчины, в его квартире мародерства не было. Всё осталось на своих местах. Солдаты помогли перенести ему вещи в комнату подальше от окон, чтобы ничего не загорелось и все сохранилось.

Я уехал 24 марта. У меня неделю был стресс. Я переехал в другой район и не мог поверить, что я уехал. Я не мог понять, что здесь было. Очень тяжело. Когда-то здесь рождались дети, а в один день вместо трамваев поехали танки. Лишь "души из ада" могли такое сделать,

– добавил он.

Северная Салтовка, Харьков / Фото Алины Туришин, 24 канал:

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Квартира после попадания вражеского снаряда / Фото Алины Туришин, 24 канал

Другой житель микрорайона Николай рассказал, что уехал из Харькова в поселок, когда началась полномасштабная война. Но российские оккупанты "накрыли" их и там. Месяц жил в Полтаве. На Северную Салтовку приехали, чтобы взять вещи.

Я верю, что Бог даст нам что-нибудь лучшее. Я хочу быть оптимистичным и верить,

– сказал он.

Николай рассказал о жизни после начала войны / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Владимир рассказал, что впервые приехал домой с начала полномасштабного вторжения России.

Окон нигде нет. Рамы тоже вылетели. Приехали сегодня. Были под Харьковом. Это просто ужас. Это уже все. Я думаю, что этот дом никто уже восстанавливать не будет – везде дыры. Куда сюда возвращаться и что будет? Вокруг дома в таком же состоянии. Стал бездомным в 50 лет. Жить негде. Работал в Харькове. Работы тоже нет,

– заметил мужчина.

Местные жители забирают вещи из квартир / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Светлана вместе с мужем переехала в Харьков из Донецкой области в 2014 году. Женщина рассказала, что им приходилось два года спать на полу. И недавно собрали средства на кровати для детей и купили.

Спальня вся сгорела. Слава Богу, уцелели детские кровати, которые мы только-только купили перед войной. Два года спали на полу и наконец-то собрали детям на кровати. Купили и снова война,

– сказала она.

Северная Салтовка, Харьков / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Александр помогает собственному сыну забрать вещи. Мужчина рассказал, что его дом полностью разбит.

Воевать с детьми, пенсионерами, уничтожать инфраструктуру могут только изуверы. Поэтому большой привет "русскому миру", чтобы их на свете этом больше не было никогда. А нас не победить,

– сказал мужчина.

Напомним, что российские оккупанты днем 22 мая снова обстреляли Киевский район Харькова. Наиболее активные боевые действия продолжаются на севере и северо-восточном направлении области.

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