Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так оккупанты хотят использовать мирных жителей Донетчины как живой щит от Вооруженных сил Украины.

Важно: Укрзализныця не собирает списки людей на эвакуацию, это фейк

Ни при каких обстоятельствах НЕ ВЕРЬТЕ сообщениям об эвакуации, если они поступают не из официальных источников! Россияне – это беспринципная сволочь, готовая на любые козни,

– призвал Кириленко.

Ситуация на Донбассе

Кириленко сообщил, что кроме Волновахи и Мариуполя, под ударом Мангушская община. Вчера Мангуш подвергся серьезным обстрелам, есть пострадавшие. Точное количество жертв установить пока невозможно, поскольку в поселке нет связи. Три дня уже нет электричества и воды.

Сегодня под ударом Маерск – там россияне убили женщину. В Очеретинской общине был обстрел Красногоровки.

По состоянию на сегодня, 3 марта, удалось восстановить электроснабжение Желанному, Орловке, Ласточкиному, Верхнеторецкому. Также организован подвоз питьевой воды в Водяное, вчера развезли воду в Орловку, Ласточкино и Семеновку. По словам Кириленко, сегодня должны поступить лекарства от общества Красного Креста до Верхнеторецкого и Александрополя.

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