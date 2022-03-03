Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Так окупанти хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України.

Важливо: Укрзалізниця не збирає списки людей на евакуацію, це фейк

За жодних обставин НЕ ВІРТЕ повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять не з офіційних джерел! Росіяни – це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи,

– закликав Кириленко.

Ситуація на Донеччині

Кириленко повідомив, що окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом Мангушська громада. Вчора Мангуш зазнав серйозних обстрілів, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики та води.

Сьогодні під ударом Майорськ – там росіяни вбили жінку. В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.

Станом на сьогодні, 3 березня, вдалось відновити електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Також організовано підвезення питної води у Водяне, вчора розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. За словами Кириленка, сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя.



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