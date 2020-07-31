Прошло 2 года с момента, когда на активистку Екатерину Гандзюк напали, а через 3 месяца она от причиненных травм скончалась. Возле здания МВД в Киеве собрались проактивные украинцы, чтобы требовать наказания за смерть Гандзюк. На протест пришел и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков давно должен был оставить пост.

Шабунин утверждает, что именно благодаря усилиям многих людей, в частности друзей Екатерины Гандзюк, "удалось дотянуть дело до оглашения подозрений", сообщает 24 канал.

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По словам Шабунина, проблема в том, что требовать справедливость друзьям Екатерины Гандзюк приходится, толкая всех, кто должен был бы делать работу и без этого. "Никто не забыл, как Нацполіція сначала нашла стрелочника, уничтожала улики и делала все возможное, чтобы виновных не найти, а министр этой полиции (Аваков – 24 канал) до сих пор на должности", – сказал Шабунин.

Он отметил, что ответственность за расследование дела должен нести именно президент Украины, который трижды оставлял Авакова на должности:

в первом правительстве;

во втором правительстве;

после скандала из-за изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыкском отделении полиции.

"Только из-за этого дела он не должен быть министром, не говоря о десятках других нападений на активистов. Однако этого дела более чем достаточно, чтобы он был на свалке истории, а не продолжал быть министром", – подытожил Шабунин.

Справка. Под зданием МВД 31 июля собралось более сотни активистов, а также немало журналистов. Требуют справедливого расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Дело Екатерины Гандзюк: главное