Только из-за дела Гандзюк Аваков должен был покинуть должность, - Шабунин
Прошло 2 года с момента, когда на активистку Екатерину Гандзюк напали, а через 3 месяца она от причиненных травм скончалась. Возле здания МВД в Киеве собрались проактивные украинцы, чтобы требовать наказания за смерть Гандзюк. На протест пришел и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков давно должен был оставить пост.
Шабунин утверждает, что именно благодаря усилиям многих людей, в частности друзей Екатерины Гандзюк, "удалось дотянуть дело до оглашения подозрений", сообщает 24 канал.
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По словам Шабунина, проблема в том, что требовать справедливость друзьям Екатерины Гандзюк приходится, толкая всех, кто должен был бы делать работу и без этого. "Никто не забыл, как Нацполіція сначала нашла стрелочника, уничтожала улики и делала все возможное, чтобы виновных не найти, а министр этой полиции (Аваков – 24 канал) до сих пор на должности", – сказал Шабунин.
Он отметил, что ответственность за расследование дела должен нести именно президент Украины, который трижды оставлял Авакова на должности:
- в первом правительстве;
- во втором правительстве;
- после скандала из-за изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыкском отделении полиции.
"Только из-за этого дела он не должен быть министром, не говоря о десятках других нападений на активистов. Однако этого дела более чем достаточно, чтобы он был на свалке истории, а не продолжал быть министром", – подытожил Шабунин.
Дело Екатерины Гандзюк: главное
- По версии следствия, летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от главы Херсонского облсовета Владислава Мангера по организации нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
- Дело в том, что Гандзюк вроде мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса. Активистка подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.
- В офисе Игоря Павловского оформили договоренность о нападении.
- Активистку облили кислотой 31 июля 2018 года. Уже через 3 месяца, 4 ноября, Гандзюк умерла в больнице. Приговор по делу уже получили 5 человек, которые сознались и пошли на сделку со следствием.