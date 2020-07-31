Пройшло рівно 2 роки від моменту, коли на активістку Катерину Гандзюк напали, а через 3 місяці вона від завданих травм померла. Біля будівлі МВС у Києві зібралися проактивні українці, аби вимагати належного покарання за смерть Гандзюк. На протест прийшов і голова "Центру у протидії корупції" Віталій Шабунін, який вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков давно мав залишити посаду.

Шабунін ствердив, що саме завдяки зусиллям багатьох людей, зокрема друзів Катерини Гандзюк, "вдалося дотягнути справу до оголошення підозр", повідомляє 24 канал.

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За словами Шабуніна, проблема в тому, що вимагати справедливість друзям Катерини Гандзюк доводиться, штовхаючи всіх, хто мав би робити роботу і без цього. "Ніхто не забув, як Нацполіція спочатку знайшла стрілочника, знищувала докази та робила все можливе, щоб винних не було знайдено, а міністр цією поліції (Аваков – 24 канал) досі на посаді", – сказав Шабунін.

Він наголосив, що відповідальність за розслідування справи має нести саме президент України, який тричі залишав Авакова на посаді:

у першому уряді;

у другому уряді;

після скандалу через зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлицькому відділенні поліції.

"Лише через цю справу він би не мав бути міністром, не говорячи про десятки інших нападів на активістів. Однак цієї справи більш ніж достатньо, щоб він був на смітнику історії, а не продовжував бути міністром", – підсумував Шабунін.

Довідка. Під будівлею МВС 31 липня зібралась понад сотня активістів , а також чимало журналістів. Вимагають справедливого розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

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