Лише через справу Гандзюк Аваков мав залишити посаду, – Шабунін
Пройшло рівно 2 роки від моменту, коли на активістку Катерину Гандзюк напали, а через 3 місяці вона від завданих травм померла. Біля будівлі МВС у Києві зібралися проактивні українці, аби вимагати належного покарання за смерть Гандзюк. На протест прийшов і голова "Центру у протидії корупції" Віталій Шабунін, який вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков давно мав залишити посаду.
Шабунін ствердив, що саме завдяки зусиллям багатьох людей, зокрема друзів Катерини Гандзюк, "вдалося дотягнути справу до оголошення підозр", повідомляє 24 канал.
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За словами Шабуніна, проблема в тому, що вимагати справедливість друзям Катерини Гандзюк доводиться, штовхаючи всіх, хто мав би робити роботу і без цього. "Ніхто не забув, як Нацполіція спочатку знайшла стрілочника, знищувала докази та робила все можливе, щоб винних не було знайдено, а міністр цією поліції (Аваков – 24 канал) досі на посаді", – сказав Шабунін.
Він наголосив, що відповідальність за розслідування справи має нести саме президент України, який тричі залишав Авакова на посаді:
- у першому уряді;
- у другому уряді;
- після скандалу через зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлицькому відділенні поліції.
"Лише через цю справу він би не мав бути міністром, не говорячи про десятки інших нападів на активістів. Однак цієї справи більш ніж достатньо, щоб він був на смітнику історії, а не продовжував бути міністром", – підсумував Шабунін.
Справа Катерини Гандзюк: головне
- За версією слідства, влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера щодо організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Річ у тім, що Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу. Активістка підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.
- В офісі Ігоря Павловського оформили домовленість про напад.
- Активістку облили кислотою 31 липня 2018 року. Вже через 3 місяці, 4 листопада, Гандзюк померла в лікарні. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.