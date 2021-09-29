Только изменение экономической политики может уменьшить поток трудовых мигрантов, – Пензин

Третье место по количеству нелегальных трудовых мигрантов в Европе занимают выходцы из Украины.

Уже будничными делами стали случаи беззащитности трудовых мигрантов, особенно нелегальных. Об этом рассказывают сами работники и говорят, что самые распространенные проблемы – невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы.

"Не сделаешь какую-то конкретную норму – делают штрафы, огромные штрафы, снимают с зарплаты деньги. Даже если человек отработал 10 часов, с него могут снять эти 10 часов", – приводит пример девушка.

Украинцы занимают третье место по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах. Остановить поток трудовых мигрантов может только продуманная государственная политика, отмечают экономисты.

Украина имеет сегодня определенное место в разделении труда, и наши с вами партнеры, в том числе из богатых стран, не обязательно ждут украинский конечный продукт на своих рынках. И сегодня мы видим их позицию касательно консервации той структуры экономики, которая есть на сегодня в Украине. Вызов государству заключается в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства,

– объяснил экономист Олег Пензин.