Вже буденними справами стали випадки беззахисності трудових мігрантів, особливо нелегальних. Про це розповідають самі ж заробітчани і кажуть, що найпоширеніші проблеми – не виплата зарплат та надбавок, нереальні трудові норми.

"Не зробиш якусь конкретну норму – роблять штрафи, величезні штрафи, знімають з зарплати гроші. Навіть якщо людина відпрацювала 10 годин, з неї можуть зняти ці 10 годин", – наводить приклад одні дівчина.

Українці посідають третє місце за кількість нелегальних трудових мігрантів у європейських країнах. Зупинити потік трудових мігрантів може лише продумана державна політика, наголошують економісти.

Україна має сьогодні певне місце у поділі праці, і наші з вами партнери, в тому числі з багатих країн, не конче чекають український кінцевий продукт на своїх ринка. І сьогодні ми бачимо їхню позицію щодо консервації тієї структури економіки, яка є на сьогодні в Україні. Виклик державі полягає в тому, щоби вона суттєво міняла економічну політику, даючи преференції для вітчизняного виробництва,

– пояснив економіст Олег Пензин.