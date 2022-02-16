Планы Металлиста и вклад Ярославского: как клуб готовит новый прорыв

Президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский задал очень высокий темп его развития и обязал всю команду буквально работать круглосуточно ради достижения больших результатов.

Об итогах Winter Cup рассказал в интервью официальному клубному сайту желто-синих вице-президент Металлиста Евгений Красников.

"Вы знаете, я много лет работаю под руководством Александра Ярославского, и думаю, не секрет, насколько это амбициозный человек. Но даже я не ожидал, что Александр Владиленович так мощно и фундаментально вернется в большой футбол, – отметил Красников.

Он рассказал, что за какой-то минимальный срок Ярославский заново построил 14 шикарных полей последнего поколения, на которых тренируются тысячи детей. Сейчас идет восстановление инфраструктуры стадиона. И самое главное – это создание команды.

Скажу честно, мы с Александром Кучером работаем под большим давлением. И когда Александр Владиленович говорит, что я ему не даю спать, поверьте – это не так. И мне, и Александру Кучеру, и директору стадиона, и многим менеджерам не дает спать именно Александр Владиленович. За последние полгода была проделана колоссальная работа, но мы не собираемся останавливаться. И, конечно, приоритетом является создание конкурентной команды не только в украинском чемпионате, но и в европейских кубках», — рассказал Красников об амбициях клуба.



Он отказался давать характеристики новичкам, отметив, что "все покажет сезон", а работа клуба на трансферном рынке не прекращается.

"В недавней беседе президент дал четко понять, что мы должны заниматься Металлистом круглосуточно. И несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная, он готов инвестировать огромные средства, чтобы вернуть людям тот праздник, который был во время президентства Ярославского с 2005 по 2012 год. А может, даже и превзойти. Я много раз говорил, и не побоюсь повториться, что харьковчанам, и не только им, нужен мощный, сильный и конкурентоспособный Металлист, который своими успехами дарит массу позитивных эмоций в это сложное время. Который зарабатывает очки для украинского футбола на европейской арене. Который за короткий промежуток времени дал украинскому футболу таких талантливых футболистов, как Мудрик, Лунин, Судаков", — отметил в интервью вице-президент Металлиста Евгений Красников.

И добавил: "Не буду оригинальным, если скажу, что только один человек, а именно Александр Ярославский, может воплотить в жизнь мечты болельщиков любимой команды. И это не громкие слова, а констатация факта. О Металлисте Ярославского говорят результаты. И то, что Металлист, играя в Первой лиге, собирает больше болельщиков, чем вся Премьер-лига, говорит о взаимной любви фанатов и команды Александра Ярославского"