Про підсумки Winter Cup розповів в інтерв'ю офіційному клубному сайту жовто-синіх віцепрезидент Металіста Євген Красніков.

"Ви знаєте, я багато років працюю під керівництвом Олександра Ярославського, і думаю, не секрет, наскільки це амбітна людина. Але навіть я не очікував, що Олександр Владиленович так потужно та фундаментально повернеться у великий футбол", – зазначив Красніков.

Він розповів, що за якийсь мінімальний термін Ярославський знову побудував 14 полів останнього покоління, на яких тренуються тисячі дітей. Зараз йде відновлення інфраструктури стадіону. І найголовніше – створення команди.

Скажу чесно, ми із Олександром Кучером працюємо під великим тиском. І коли Олександр Владиленович каже, що я не даю йому спати, повірте – це не так. І мені, і Олександру Кучеру, і директорові стадіону, і багатьом менеджерам не дає спати саме Олександр Владиленович. За останні пів року була зроблена колосальна робота, але ми не збираємося зупинятися. І, звичайно, пріоритетом є створення конкурентної команди не лише в українському чемпіонаті, а й у європейських кубках,

– розповів Красніков про амбіції клубу.

Він відмовився давати характеристики новачкам, наголосивши, що "все покаже сезон", а робота клубу на трансферному ринку не припиняється.

"У недавній бесіді президент Металісту дав чітко зрозуміти, що ми маємо займатися футбольним клубом цілодобово. І незважаючи на те, що економічна ситуація дуже складна, він готовий інвестувати величезні кошти, щоб повернути людям те свято, яке було під час президентства Ярославського з 2005 до 2012 року. А може навіть перевершити його. Я багато разів говорив і не побоюсь повторитися, що харків'янам, і не лише їм, потрібний потужний, сильний і конкурентоспроможний Металіст, який своїми успіхами дарує багато позитивних емоцій у цей складний час, і який заробляє очки для українського футболу на європейській арені. Той клуб, який за короткий проміжок часу дав українському футболу таких талановитих футболістів, як Мудрик, Лунін, Судаков", – зазначив в інтерв'ю віцепрезидент Металіста Євген Красніков.

І додав: "Не буду оригінальним, якщо скажу, що лише одна людина, а саме Олександр Ярославський, може втілити у життя мрії вболівальників коханої команди. І це не гучні слова, а констатація факту. Про Металіст Ярославського говорять результати. І те, що Металіст, граючи у Першій лізі, збирає більше вболівальників, ніж уся Прем'єр-ліга, говорить про взаємне кохання фанатів та команди Олександра Ярославського".