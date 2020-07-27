В середине июля 2020 года работой Верховной Рады довольны 10% украинцев, а недовольны – 80%. О деятельности правительства отзываются положительно 9% респондентов, отрицательно – 77%.

Об уровне доверия к политикам и институтам в Украине в июле 2020 года свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Насколько довольны украинцы деятельностью политических институтов

деятельностью Владимира Зеленского довольны 36%, а 56% – недовольны;

работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% – недовольны;

работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% – не одобряют.



Насколько украинцы довольны деятельностью политических институтов / Скриншот с сайта "Рейтинг"

Уровень доверия к президенту

Рейтинг доверия среди политиков возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 41% респондентов, не доверяют – 53%. Однако уровень поддержки действующего президента постепенно снижается.



Уровень доверия к президентам / Скриншот с сайта "Рейтинг"

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Оценка направления движения Украины

В середине июля 19% респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% – в неправильном.

Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода. Еще 25% считают, что оно не изменилось. Только 8% отметили улучшение.

Украинцы об изменении экономического положения страны / Скриншот с сайта "Рейтинг"

Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных (57%) видят в некомпетентности власти. Еще четверть считает, что причина экономического упадка – коронавирус.



Что украинцы считают причиной кризиса / Скриншот с сайта "Рейтинг"