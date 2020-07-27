У середині липня 2020 року роботою Верховної Ради задоволені 10% українців, натомість незадоволені – 80%. Про діяльність уряду відгукуються позитивно 9% респондентів, негативно – 77%.

Про рівень довіри до політиків та інституцій в Україні у липні 2020 року свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Наскільки задоволені українці діяльністю політичних інституцій

діяльністю Володимира Зеленського задоволені 36%, а 56% – не задоволені;

роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 24%, і 55% – не задоволені;

роботу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% – схвалюють.



Наскільки задоволені українці діяльністю політичних інституцій / Скриншот зі сайту "Рейтинг"

Рівень довіри до президента

Рейтинг довіри серед політиків очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 41% респондентів, не довіряють – 53%. Однак рівень підтримки чинного президента поступово знижується.



Рівень довіри до президентів / Скриншот зі сайту "Рейтинг"

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Оцінку напрямку руху України

У середині липня 19% респондентів вважають, що загалом справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 68% – у неправильному.

Понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року. Ще 25% вважають, що воно не змінилося. Лише 8% відзначили поліпшення.

Українці про зміну економічного становища країни / Скриншот зі сайту "Рейтинг"

Причину можливого економічної кризи більшість опитаних (57%) бачать у некомпетентності влади. Ще чверть вважає, що причина економічного занепаду – коронавірус.



Що українці вважають причиною кризи / Скриншот зі сайту "Рейтинг"