Только российский паспорт: европейские бизнесмены просят забрать гражданство ЕС у россиян

8 марта 2022 , 22:27
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Источник:

https://www.openpetition.eu/

Многие россияне приняли гражданство в странах Европы и имеют по два и больше паспортов. В ЕС уже выступили против такого положения вещей, чтобы россияне не могли избежать ответственности за войну в Украине.

Пока ВСУ уничтожают российских оккупантов, мощные санкции ведут экономику врага к катастрофе. Некоторые россияне надеются спастись благодаря двойному гражданству, но такую возможность уже предусмотрели.

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Петиция против двойного гражданства россиян

Группа европейских бизнесменов создала петицию, которая имеет целью лишить граждан страны-оккупанта возможности избежать ответственности.

Они просят запретить россиянам иметь двойное гражданство в странах ЕС.

Авторы петиции предлагают:

  • запретить гражданство ЕС и России;
  • граждане с множественным гражданством должны немедленно сообщить о себе, если одно из них – российское;
  • разработать и внедрить механизм прекращения гражданства ЕС для тех российских граждан, которые сейчас имеют паспорта ЕС.

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Автор: Ярослав Сиваківський