Известно, что обломками была повреждена линия электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской ОГА.
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Атака врага на Черкасскую область
Игорь Табурец, глава ОВА, рассказал о последствиях атаки противника на регион.
"С вечера наше небо снова разрывали российские БпЛА. И так почти десять часов подряд", – указал он.
Чиновник сообщил, что по предварительным данным, в пределах Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов". Он рассказал, есть ли пострадавшие в результате атаки врага.
По его словам, обошлось без пострадавших.
В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения – ремонтники сработали оперативно,
– сообщил Табурец.
По его словам, обследование территории продолжается.
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Напомним, что очередная тревожная ночь была и в Киеве. Российские войска снова запускали на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Известно, что в результате сбивания вражеских БпЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.