Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Смотрите также Над Украиной снова зафиксированы "Шахеды": тревога достигла Киева

Что известно об атаке на Одессу

Ориентировочно в 02:03 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ударных БПЛА. Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" из акватории Черного моря в направлении вышеупомянутого региона. Незадолго после этого появилась информация о работе противовоздушной обороны.

В области работает ПВО, есть сбивание,

– написали в местном паблике.

Власти пока никакой официальной информации на этот счет не обнародовали. В то же время, о работе ПВО сообщают в Сумской области. По предварительной информации, было громко в районе Ахтырки, однако заметим, что эту информацию по состоянию на данный момент также официально не подтвердили.

Кстати, из-за работы ПВО также слышали взрывы в Киеве и возле Черкасс. По враждебным целям работали защитники неба. Сообщалось о падении обломков в Дарницком районе столицы, однако эта информация не была подтверждена местными властями.