Только военное руководство имеет все данные, – Лещенко о гумпомощи и решениях командования

Российская пропаганда пытается распространить новости о якобы разворовывании помощи, которую нам оказывают партнеры. Враг хочет подорвать нашу веру в командование, дестабилизировав ситуацию в нашем обществе.

Россияне запустили мощную информационную кампанию о якобы разворовывании военной и гуманитарной помощи. Враг хочет демотивировать наших партнеров в оказании помощи, а также вызвать раздор среди украинского народа, который объединился против оккупантов.

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Фейки россиян

Как сообщил Сергей Лещенко, новости о разворовывании помощи от партнеров – это информационно-психологическая операция россиян.

В частности, они используют фамилии действующих лиц, которых просто не существует,

– подчеркнул Лещенко.

На этот фейк россиян отреагировал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, призвавший не поддаваться на вражеские манипуляции и не верить лжецам. Он добавил, что только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для ликвидации оккупантов.

Смотрите видео брифинга Сергея Лещенко за 23 апреля